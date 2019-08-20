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رقم الخبر: 261510 تاريخ النشر: آب 20, 2019 الوقت: 16:25 الاقسام: رياضة  
بوغبا يفوت فرصة ثمينة على "الشياطين الحمر"..

بوغبا يفوت فرصة ثمينة على "الشياطين الحمر"..

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل (1-1) أمام مضيفه وولفرهامبتون في اللقاء الذي جمعهما، الاثنين، في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع الفرنسي أنتوني مارسيال، فريق مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك اللاعب البرتغالي، روبين نيفيز، التعادل لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 55، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيمن.

ومن ثم أهدر الفرنسي الآخر، بول بوغبا، فرصة ذهبية على "الشياطين الحمر" للتقدم مرة أخرى، في الدقيقة 68، بإضاعته ضربة جزاء.

واكتفى مانشستر يونايتد بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد أربع نقاط. بينما تعادل وولفرهامبتون للمرة الثانية على التوالي، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ"، برصيد نقطتين.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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