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رقم الخبر: 261508
تاريخ النشر: آب 20, 2019
الوقت: 16:25
الاقسام: منوعات
كاريكتير
مستنقع اليمن
الکلمات المفتاحية
مستنقع اليمن
كاريكاتير
ترامب
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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