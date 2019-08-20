وقع مهرجان «خورشيد» للأفلام المستقلة ممثلاً جمهورية إيران الإسلامية ومهرجان «سلول آرت» الفني من ألمانيا اتفاقية تعاون مشترك لمدة عامين في إقامة مهرجانات دولية مشتركة لتعريف وترويج الأفلام القصيرة بين الجمهور.

وأعلنت العلاقات العامة بمهرجان «خورشيد» الدولي للأفلام المستقلة عن عقد مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في عدة مجالات مع مهرجان «سلول آرت» الألماني.

وتقام الدورة العشرين من مهرجان «سلول آرت» الدولي في أكتوبر القادم في مدينة جنا الألمانية.

وتأسس المهرجان عام 1999 على يد طلاب الإعلام وبهدف تأسيسي يتمثل في عرض منتخب الأفلام الأرشيفية الجامعية بغية تعرف عامة الناس على الأفلام القصيرة.

ومنذ عام 2004 وبتوسعة نطاق عمله حظي مهرجان «سلول آرت» بإقبال أكبر، حيث عمد بدعوة كبار الفنانين وحائزي جوائز الأوسكار إلى هيئة التحكيم وذلك إلى جانب زيادة وقت المهرجان، ما جعل منه مهرجاناً ملفتاً في مقاطعة تورينغن الألمانية.

وتضمنت مذكرة التفاهم على مواد هي: اختيار 5 أفلام على يد هيئات الانتخاب بالمهرجانين لعرضها في الدورة السابعة لمهرجان خورشيد والدورة العشرين من مهرجان سلول آرت، تعاون المهرجانين مع الآخر خلال فترة أقامة المهرجانين، وعرض الأفلام المنتخبة لكل مهرجان في المهرجان الآخر، إقامة ندوة ومؤتمر إعلامي حول التعاون المشترك، الدعوة رسمياً لممثلي المهرجانين للحضور في المهرجان الآخر مع تأمين النفقات، إقامة ندوات مختصة بموضوع السينما الإيرانية المستقلة والسينما الألمانية المستقلة.

وتضم الدورة السابعة من مهرجان «خورشيد» التي سوف تقام في أكتوبر القادم بأمانة مهدي يارمحمدي أقسام «منافسة الأفلام المستقلة التجريبية» و«سباق الفيديوآرت» و«مرور السينما التجريبية الألمانية» و«القسم الخاص بإعادة إعمار المدن».