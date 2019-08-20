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رقم الخبر: 261506 تاريخ النشر: آب 20, 2019 الوقت: 16:25 الاقسام: رياضة  
عملاق جديد ينافس برشلونة والريال.. ويدخل على خط "صفقة نيمار"

عملاق جديد ينافس برشلونة والريال.. ويدخل على خط "صفقة نيمار"

لا تزال المنافسة بين الأندية الكبيرة على خدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا محتدمة، لاسيما بعد إصرار اللاعب على عدم إكمال مشواره مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة مستمر، إلا أن طرفا ثالثا دخل على خط المفاوضات مع اللاعب.

وتابعت أن يوفنتوس الإيطالي بدأ مفاوضاته مع فريق العاصمة الفرنسية، في محاولة منه للفوز بالصفقة.

وقالت مصادر الصحيفة "الإدارة الإيطالية تشارك بثقلها في المفاوضات التي يترأسها فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، إذ تضمن لنيمار حصوله على نفس الراتب السنوي الذي يتقاضاه حاليا برفقة سان جرمان".

وأضافت أن باراتيسي تواصل مع المدير الرياضي للنادي الباريسي وعرض عليه مبلغا ماليا بالإضافة إلى لاعب الفريق باولو ديبالا.

وكانت إدارة "البيانكونيري" على وشك التخلي عن خدمات ديبالا لصالح فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل 86 مليون يورو، لكن الصفقة باءت بالفشل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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