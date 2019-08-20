سيعرض الفيلم الوثائقي الايراني «الحبيب» للمخرج ياسر طالبي في مهرجان «EBS» الدولي للافلام الوثائقية في كوريا الجنوبية.

انطلقت الدورة الـ 16 لمهرجان «EBS» منذ يوم الاحد 18 اب وستستمر لغاية 25 منه وسيعرض فيلم «الحبيب» في قسم المسابقة الدولي للمهرجان.

يروي «الحبيب» قصة أم تدعى «فيروزة» تبلغ من العمر ثلاثة وثمانين عاما وهي تعيش وحيدة حياة صعبة وفريدة من نوعها في قلب سلسلة جبال البرز.

يذكر ان الفيلم شارك قبل ذلك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية وحصل منها على جوائز.