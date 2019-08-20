انطلقت فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان أفلام الأطفال واليافعين مساء امس الأثنين بحضور عدد من المسؤولين الوطنيين والمحليين والمهتمين بالفن السابع في مدينة أصفهان التاريخية السياحية

وقد أقيمت احدى وثلاثين دورة من المهرجان منذ عام 1982 في أربع مدن إيرانية وخلال هذه الفترة، عقدت تسع عشرة دورة في أصفهان، وست دورات في طهران، وخمس دورات في همدان ودورة واحدة في كرمان.

ويدير الممثل السينمائي بجمان بازغي كمقدم البرامج مراسم المهرجان التي تشمل مجموعة متنوعة من البرامج السعيدة المفرحة المتنوعة، مع شعار «نصنع حلم الأطفال المصابين بالسيول».

وقال علي رضا تابش أمين المهرجان ان إحدى عشرة صالة سينمائية في مدينة إصفهان تعرض 185 فيلما سينمائيا لمدة ثمانية أيام على الضيوف الوطنيين والأجنبيين.

ويهدف المهرجان إلى تقديم أفضل أعمال سينما الأطفال واليافعين على الساحة الوطنية والدولية، تمهيد الطريق لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة لسينما الأطفال واليافعين، تبادل الأفكار وتواصل الجهات المعنية في سينما الأطفال، السعي إلى تحسين الجودة وتوسيع نطاق دور سينما الأطفال واليافعين عبر تحديد القدرات واستعادة رأس المال البشري والثقافي والخبراء وتعزيز جميع ركائز إنتاج ، توزيع وترويج المنتوجات الثقافية.

يشمل المهرجان في قسمي السباق السينما الدولية والسينما الإيرانية على جائزة الحماية وجائزة لجنة التحكيم الدولية للأطفال واليافعين وجائزة لجنة تحكيم الإيرانية للأطفال واليافعين وجائزة الشهيد بهنام محمدي وجائزة زوان قوكاسيان وجائزة العروض الخاصة.

فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين تقام من التاسع عشر حتى السادس والعشرين من أغسطس / أب الجاري في مدينة أصفهان الإيرانية التاريخية.