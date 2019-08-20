سيدات ايران يتأهلن لربع نهائي آسيا لكرة الطائرة 2019 تأهل منتخب سيدات ايران الى ربع نهائي بطولة آسيا لكرة الطائرة 2019 في سيئول أمس الثلاثاء، اثر فوزه على منتخب هونغ كونغ بثلاثة اشواط دون رد.