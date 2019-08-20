|رقم الخبر: 261503
|تاريخ النشر: آب 20, 2019
|الوقت: 16:25
|الاقسام: رياضة
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سيدات ايران يتأهلن لربع نهائي آسيا لكرة الطائرة 2019
تأهل منتخب سيدات ايران الى ربع نهائي بطولة آسيا لكرة الطائرة 2019 في سيئول أمس الثلاثاء، اثر فوزه على منتخب هونغ كونغ بثلاثة اشواط دون رد.
أنهت ايران الاشواط الثلاثة بنتيجة 25-20 و25-15 و25- 15 وتأهلت لدور الثمانية لتقترب بذلك من نيل بطاقة التأهل لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 ايضا. وسيواجه المنتخب الايراني ثاني المجموعة الثالثة الخميس المقبل.
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