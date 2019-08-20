اقيم يوم الإثنين 19 اغسطس الجاري معرض ثقافي ايراني - باكستاني (مشترك) في مشهد المقدسة (شرق) تحت عنوان «بلد الأبرار/ بهدف توسيع العلاقات الثقافية بين البلدين.

وفي تصريح لمراسل ارنا، قال مدير شؤون الزائرين غير الإيرانيين لدى العتبة الرضوية المقدسة «السيد محمد جواد هاشمي نجاد»: ان هذا المعرض يعتبر أول وأكبر معرض ثقافي يقام على اسس الصداقة والتواصل الدائر بين إيران وباكستان.

واضاف: ان المعرض يضم عددا من نشطاء الوسط الثقافي والفني في باكستان، وهم يعرضون نتاجاتهم في 18 جناحا.

وتابع هاشمي نجاد: كما خصصت 5 اجنحة للمنظمات غير الحكومية الإيرانية فضلا عن جناحين من الاعمال والاثار الثقافية التابعة للعتبة الرضوية المقدسة، في اطار نشاطات هذا المعرض المشترك.

وفي معرض الاشارة الى اهم البرامج والنشاطات التي تصاحب هذه التظاهرة الثقافية، تطرق مدير شؤون الزائرين الاجانب لدى الروضة الرضوية المقدسة الى برامج ترويجية للطقوس والازياء التقليدية والأطعمة الباكستانية، ولوحات الخط المنقوشة باشعار وقصائد الشاعر الشهير «إقبال لاهوري»، بالاضافة الى عرض منتجات محلية الصنع.

علما ان معرض «بلد الابرار» (سرزمين باكان) المشترك بين الفنانين الباكستانيين والايرانيين يقام على مدى ثلاثة ايام في مركز المؤتمرات والمعارض التابع للعتبة الرضوية والذي يقع بمحاذاة المرقد المقدس للإمام الرضا(ع).