«سياحة الطهي الإيراني» هو عنوان شركة ناشئة إيرانية تسعى إلى أن يتذوق السياح الأجانب نكهة الأطعمة الإيرانية وتهدف إلى تقديم والتعريف بثقافة هذه الأطعمة وطريقة تحضيرها.

باشرت هذه الشركة الناشئة عملها خلال السنوات الأخيرة في إيران، حيث بدأت أنشطتها السياحية باستثمار السيدة «شيرين طحانان» والسيد «متين لشكري»، وتقوم هذه الشركة بجولات سياحية للسياح الأجانب تبدأ من الشراء والتجول في الأسواق الإيرانية إلى تذوق المخللات وزيارة محلات العطارة الإيرانية والتعرف على الأعشاب الطبية، ناهيك عن تعرفهم بثقافة المطبخ الإيراني وطريقة تحضير الحلويات والأطعمة الإيرانية بشكل جماعي وبالتالي جلوسهم على طاولات الطعام وتناول الوجبات إلى جانب بعضهم البعض كما الأسر الإيرانية.

علما أن «سياحة الطهي الإيراني» بدأت عملها من العاصمة طهران وتوسعت إلى المحافظات الإيرانية الأخرى مثل اصفهان وشيراز ويزد.

من أين بدأت «سياحة الطهي الإيراني» عملها؟

كان متين لشكري أحد أصحاب هذه الفكرة يكتب خلال السنوات الماضية على مدونته (travestyle) https://www.travestyle.com/ معلومات ومحتوى علمي حول السفر للسياح الأجانب، حيث يدرك أن السياح الأجانب لا يتعرفون بشكل شاف على ثقافة الشعب الايراني خلال الرحلات السياحية السائدة كما ان نقص التنوع الغذائي خلال السفر يقلص من إسعادهم ومرحهم.

واكتشف لشكري أن الأطعمة والأطباق الموجودة أثناء السفر وإن كانت لذيذة إلا أنها لا تشفي غليل السياح إذا لم تكن أطعمة متنوعة. وبالتالي فكر لشكري بتدشين مشروع «سياحة الطهي الإيراني» الذي لاقى رواجا ملحوظا في إيران.

علما أن قائمة الأطعمة التي تقدمها هذه الشركة للسياح تختلف في كل موسم كما أنها تختلف من مدينة إلى مدينة أخرى، فمثلا مقبلات الشتاء تكون أكلة «الآش» الإيرانية الشهيرة بينما تكون المقبلات في الصيف أكلة «اللبن والخيار» الباردة، ويشار إلى أن معظم الأكلات التي تم اختيارها للسياح، موجودة في مطابخ الأسر الإيرانية ولا يتم العثور على أكثرها في المطاعم.

سياحة التذوق

وبعد مرور عام على افتتاح «سياحة الطهي الإيراني»، تمت إضافة «سياحة التذوق» إلى أنشطة هذه المجموعة السياحية، وخصص هذا القسم إلى أولئك السياح الذين لا يرغبون في المشاركة في الطهي وتحضير الطعام مع باقي الافراد بل يحبون عالم النكهات وألوان الطعام المختلفة.

وتبدأ «سياحة التذوق» من وجبة الإفطار وتستمر بالتجول في الأسواق الإيرانية، فيما يتناول السياح في هذه الرحلة السياحية المثلجات التقليدية ووجبة الغداء الإيرانية، هذا إلى جانب تفقدهم مصانع السمنو (عجينة حلوة مصنوعة بالكامل من القمح المنبت، والذي يتم إعدادها خصيصًا لنوروز في قدر كبير) ومصانع السوهان ومشاهدة طريقة تحضير هذه الحلويات عن كثب.