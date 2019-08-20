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رقم الخبر: 261492 تاريخ النشر: آب 20, 2019 الوقت: 16:55 الاقسام: منوعات  
توقيف رجل عثر في صندوق سيارته على جثة زوجته

توقيف رجل عثر في صندوق سيارته على جثة زوجته

أوقف رجل في جبال الألب الفرنسية بعد اكتشاف جثة زوجته في حقيبة داخل صندوق سيارته، فيما كان طفلاه الصغيران يجلسان في المقعد الخلفي، وفق ما ذكر مصدر مطّلع على القضية.

ووضعت الشرطة التي تتصرف بناء على معلومات وردت إليها تنبيها للقبض على الرجل وهو فرنسي ومعروف لدى الشرطة. وقد أوقف في دوسار في منطقة هوت سافوا (شرق).

وأضاف المصدر أنه عثر على الطفلين، اللذين يتراوح عمرهما بين 6 و7 سنوات يجلسان في المقعد الخلفي للسيارة وغير مصابين بأذى.

وأفاد تقرير أوردته صحيفة «لو باريزيان» اليومية بأن العائلة كانت عائدة من إيطاليا إلى فرنسا حيث تعيش.

وقد فتح تحقيق في جريمة القتل. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض المدعي العام الإقليمي في آنسي الإدلاء بأي تصريحات في هذه المرحلة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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