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رقم الخبر: 261489 تاريخ النشر: آب 20, 2019 الوقت: 16:54 الاقسام: اجتماعيات  
هل يمكن القضاء على "حب الشباب" نهائياً؟

هل يمكن القضاء على "حب الشباب" نهائياً؟

صرح أخصائي أمراض البشرة الإيراني أمير هوشنك إحساني أن "حب الشباب" يظهر على الوجه عندما يبلغ الشخص سن البلوغ والحد منها يتطلب اتباع خطوات بسيطة.

وقال إحساني، إنه وبالتزامن مع وصول الشخص لسن البلوغ تبدأ الغدد التناسلیة بالنشاط عندئذ يظهر الحب على الوجه.

وأضاف: أن حب الشباب لا يظهر قبل سن البلوغ إلا في حالات نادرة فعلى سبيل المثال من المستحيل أن يظهر الحب على وجه طفلة عمرها دون 8 سنوات.

وتابع: إن البعض يتصور وجود علاقة بين ظهور حب الشباب والزهو بالنفس الذي يبدأ الشعور به عندما يكون الشخص قد وصل إلى سن البلوغ مشيراً إلى أن هذا الأمر لا أساس له.

وأوضح أن الدمامل التي تظهر تحت البشرة تعد بداية لظهور الحب على الجسم بأكمله منوهاً إلى أن ارتفاع نسبة الدهون والالتهابات الشديدة هو السبب الرئيسي وراء هذا النوع.

واستطرد قائلاً إنّ ثمة نوع من الجراثيم تتواجد تحت الجلد وعندما يزداد عددها يصاب الشخص بالالتهاب الأمر الذي يشعر بالألم الشديد.

ونوه إلى أن العلاج يتوقف على نسبة الانتشار في الجسم فإن كانت منخفضة يكتفى بالعلاج الموضعي وإلا فإنّه ينصح بتناول أدوية فموية بما فيها الهرمونية والمضادات الحيوية.

وخلص إلى أنه لا يمكن القضاء على الحبوب نهائياً لافتاً إلى أن استهلاك الأدوية المذكورة لا يحد من ظهورها بشكل نهائي ولكن حين يبطل مفعولها تبدأ الحبوب بالظهور مجدداً كما لايمكن تحديد سن معينة لتوقفها عن الظهور.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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