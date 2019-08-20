أكد رئيس جامعة أمير كبير للعلوم التكنولوجية أحمد معتمدي ضرورة توفير أرضية مناسبة للجامعيين والمختصين الإيرانيين لإحراز مزيد من التألق والازدهار على مختلف الصعد العلمية والبحثية لا سيما العلوم المعرفية.

وقال معتمدي، إن اختصاص العلوم المعرفية يكتسب أهمية كبيرة مقارنة بالاختصاصات الأخرى إذ يمهد لإحراز إنجازات عديدة لا سيما على صعيد الهندسة الطبية.

وأضاف أن الدراسات في مجال العلوم المعرفية في البلاد قد أثمرت عن إنجازات عديدة على الصعيد الطبي وحققت نتائج مرضية في الآونة الأخيرة على الصعيد الداخلي.

وتابع: إنّ العلوم المعرفية تساعد على تطوير الذكاء الاصطناعي كما بإمكانها أن تحدث تغييرات هامة في عدد من الاختصاصات المتنامية للعلوم الإنسانية والطبية مؤكداً ضرورة توسيع نطاق الدعم للباحثين والجامعيين الإيرانيين للمضي قدماً في هذا المجال.