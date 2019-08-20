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رقم الخبر: 261484 تاريخ النشر: آب 20, 2019 الوقت: 16:54 الاقسام: منوعات  
تحويل قنان بلاستيكية إلى أطراف اصطناعية

تحويل قنان بلاستيكية إلى أطراف اصطناعية

تمكن باحثون في بريطانيا من تحويل قنان بلاستيكية إلى أطراف اصطناعية، ويقولون إنها أخف وزناً بنسبة 40% وأرخص ثمناً بألوف الجنيهات الإسترلينية من النماذج الموجودة، وإن التقنية الجديدة تتطابق أكثر مع جذع المريض مقارنة بنماذج الكربون والألياف الزجاجية، وتقلل من خطر الإصابة بالالتهابات بسبب تصميمها القابل للتنفس.

ونقل موقع صحيفة «تلغراف» عن الباحثين في جامعة دي مونتفورت قولهم إن الأطراف الاصطناعية من قبل كانت مصنوعة من البولي إثيلين عالي الكثافة، وكانت ثقيلة الوزن وغير متينة، فيما التصميم الجديد يغزل مادة البولي إيثيلين تيرفثالات المعادة تدويرها، وهي من لبنات قناني البلاستيك، في خيوط أقوى 10 مرات، وهذه يمكن حبكها في أطراف اصطناعية تتسم بمسام للحفاظ على برودة رجل المريض، وهذا الأمر مهم بالنسبة إلى المصابين بالسكري.

ويمكن صنع طرف اصطناعي واحد باستخدام خمس قناني سعة لتر واحد، السعر يبلغ 10 جنيهات إسترليني فقط أي أرخص 500 مرة عن السعر الحالي البالغ 5 آلاف جنيه إسترليني، حسبما أفاد الباحثون.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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