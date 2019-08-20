بدأ المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الحضرية مع اتباع نهج حماية الابنية التاريخية في منطقة الاتحاد الاوراسي اعماله اليوم الثلاثاء بمشاركة 10 دول في مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية /شمال غرب ايران/.

وقال رئيس مؤسسة «رشدية» للتعليم العالي في كلمته خلال هذه المراسم ان المؤتمر يشهد مشاركة مسؤولين معنيين وخبراء وباحثين محليين واجانب من اليابان والصين وروسيا وفرنسا وفنلندا وايطاليا وبلغاريا وتركيا وارمينيا.

واضاف «مهدي صحت خواه» انه ستقام خلال المؤتمر الذي يستمر لمدة 10 ايام ورشات عمل في اجزاء من النسيج التاريخي القديم بمدينة تبريز من قبل مجموعات تضم اساتذة وطلاب في مجالات ذات صلة بما فيها احياء ساحة «صاحب آباد» والحفاظ على سوق تبريز بصفتها اكبر سوق مسقفة في العالم.

واعتبر تبريز مهد التاريخ لانها تقع على طريق الحرير الذي يربط الشرق بالغرب وواحدة من المدن الكبرى في هذا الطريق.