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رقم الخبر: 261481 تاريخ النشر: آب 20, 2019 الوقت: 16:54 الاقسام: محليات  
قائد عسكري ايراني: سنشهد تفكك اميركا اسرع مما يمكن تصوره

قائد عسكري ايراني: سنشهد تفكك اميركا اسرع مما يمكن تصوره

اكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد احمد رضا بوردستان بان تفكك اميركا سيكون اسرع مما يمكن تصوره.
وفي كلمته خلال البرنامج التاسع لاحياء ذكرى الشهداء في مدينة قم قال العميد بوردستان، ان اميركا بديونها البالغة اليوم 22 تريليون دولار تعد الدولة الاكثر مديونية في العالم ولكن هذا الامر لا يظهر نظرا لان الدولار يستخدم كاساس في المعاملات النقدية.
واضاف، انه لو جرى تنفيذ مشروع الغاء الدولار من المعاملات بين روسيا والصين فحينها سنسمع صوت تحطم عظام اميركا.
وفي جانب اخر من حديثه اشار الى ان هنالك ولايات في اميركا مثل كاليفورنيا تسعى من اجل الاستقلال وفيها حركة تسعى لاجراء الاستفتاء للحصول على الاستقلال ولو تم هذا الامر ستتبعها سائر الولايات.
وقال، ان موجة واسعة من الانحلال الخلقي والمخدرات والتمييز العنصري والارقام العالية للجريمة والقتل والانتحار متفشية في اميركا بحيث اصبحت خارج سيطرة قادة اميركا وان هذه الامبراطورية ستسقط سرع مما يمكن تصوره.
وفي جانب اخر من حديثه اشار العميد بوردستان الى دور الشهداء المدافعين عن المقدسات في الحفاظ على العراق وسوريا واستقرارهما وقال، انه لو لم تكن شجاعة الحرس الثوري وتشخيصه للعدو ومبادرته في الوقت المناسب لكان مصير العراق وسوريا غير ما هو عليه الان ، اذ ان قوات الحرس دخلت الساحة في الوقت المناسب وادت مسؤوليتها التاريخية بجدارة.
واكد بانه يتم رصد جميع التهديدات داخل البلاد والحدود والمنطقة وخارجها جوا وبرا وبحرا من قبل خبراء الاستخبارات ويتم اتخاذ واعداد الطاقات الدفاعية اللازمة بما يتناسب مع هذه التهديدات.
واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية سوف لن تُباغت وفيما لو ارتكب العدو اي عدوان فسيتلقى من قواتنا المسلحة ردا يجعله نادما على فعلته، والمثال على ذلك هو اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة غلوبال هاوك من على ارتفاع 62 الف قدم بواسطة منظومة دفاع جوي وطنية الصنع.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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