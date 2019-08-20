شاهد وثيقة أمر اداري.. محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي لمناسبة عيد الغدير أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العاصمة العراقية بغداد ان مجلس محافظة العاصمة اصدر امرا اداريا يقتضي تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد الغدير الاغر.