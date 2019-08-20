|رقم الخبر: 261470
|تاريخ النشر: آب 20, 2019
|الوقت: 07:15
|الاقسام: سياسة
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شاهد وثيقة أمر اداري..
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي لمناسبة عيد الغدير
أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العاصمة العراقية بغداد ان مجلس محافظة العاصمة اصدر امرا اداريا يقتضي تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد الغدير الاغر.
وجاء في الامر الاداري الصادر عن مكتب رئيس مجلس المحافظة انه "استاندا للصلاحيات المخولة لنا تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019 لمجلس محافظة بغداد ومحافظة بغداد والدوائر التابعة لهما عدا دوائر التربية والصحة وذلك بمناسبة عيد الغدير الأغر.
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