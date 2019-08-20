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رقم الخبر: 261467 تاريخ النشر: آب 20, 2019 الوقت: 06:26 الاقسام: سياسة  
الغاء التاشيرة وإعادة فتح منفذ خسروي بين ايران والعراق
وكيل وزارة داخلية ايران:

الغاء التاشيرة وإعادة فتح منفذ خسروي بين ايران والعراق

اعتبر وكيل وزارة الداخلية الايرانية سلمان ساماني الغاء تاشيرات الدخول واعادة فتح منفذ خسروي الحدودية بين ايران والعراق بانهما جاءا في اطار التعاون الثنائي لإقامة مراسم اربعينية الامام الحسين (سلام الله عليه)، مشيرا في الوقت نفسه الى تنامي العلاقات والتعاون بين طهران وبغداد.

وقال ساماني امس الاثنين خلال مراسم توديع وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري بمطار الامام الخميني الدولي (ره) في طهران، قال : ان ايران والعراق تربطهما علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية والسياسية وطيدة وان هذه العلاقات اخذت مسارا متناميا خلال الاعوام الاخيرة.

وصرح المسؤول الايراني رفيع المستوى، ان منفذ خسروي (في محافظة كرمانشاه الايرانية المجاورة للعراق) سيتم فتحه بالتعاون مع الحكومة العراقية خلال مراسم الاربعين الحسينية (ع) لهذا العام؛ وبما يتيح للمواطنين الايرانيين الاعزاء استخدام هذا المنفذ للمشاركة في مسيرة الاربعين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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