اعتبر وكيل وزارة الداخلية الايرانية سلمان ساماني الغاء تاشيرات الدخول واعادة فتح منفذ خسروي الحدودية بين ايران والعراق بانهما جاءا في اطار التعاون الثنائي لإقامة مراسم اربعينية الامام الحسين (سلام الله عليه)، مشيرا في الوقت نفسه الى تنامي العلاقات والتعاون بين طهران وبغداد.

وقال ساماني امس الاثنين خلال مراسم توديع وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري بمطار الامام الخميني الدولي (ره) في طهران، قال : ان ايران والعراق تربطهما علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية والسياسية وطيدة وان هذه العلاقات اخذت مسارا متناميا خلال الاعوام الاخيرة.

وصرح المسؤول الايراني رفيع المستوى، ان منفذ خسروي (في محافظة كرمانشاه الايرانية المجاورة للعراق) سيتم فتحه بالتعاون مع الحكومة العراقية خلال مراسم الاربعين الحسينية (ع) لهذا العام؛ وبما يتيح للمواطنين الايرانيين الاعزاء استخدام هذا المنفذ للمشاركة في مسيرة الاربعين.