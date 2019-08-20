وخلال لقائه حشدا من ابناء الجالية الايرانية المقيمين في ستوكهولم مساء الاثنين، اشار ظروف الى لقاءاته مع مسؤولي مختلف الدول وعدم تاثير الحظر الاميركي المفروض ضده، لافتا الى انه سيقوم يوم الجمعة بزيارة الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون ووزير الخارجية جان لودريان.

واوضح بان الحظر الاميركي لم يؤثر على نشاطه اذ التقى المسؤولين في الكويت الاحد والمسؤولين الفنلنديين الاثنين وسيلتقي الثلاثاء والاربعاء المسؤولين في السويد وله زيارة الى كل من النرويج وفرنسا ومن ثم اللقاء مع المسؤولين في الصين خلال الاسبوع القادم واضاف، ان الحظر الاميركي لم يؤثر عليّ بل هم يسعون لفرض الحظر على الشعب الايراني لذا فاننا سوف لن نستخدم عبارة الحظر من الان فصاعدا بل عبارة الارهاب الاقتصادي.

واكد القول انه لو لم تكن مقاومة الشعب لما تمكنا من الحفاظ على البلاد ونحن لا نريد ان ينهار امننا بمجرد عبارة يطلقها ترامب.

وحول الالية المالية الاوروبية للتعامل مع ايران "اينستكس" قال ظريف انه ان المسالة الاولى هي انه ينبغي ان يتم ضخ عوائد بيع النفط الايراني فيه او اعتماد يعادل النفط المباع من قبل ايران، والمسالة الاخرى هي ان هذه الالية لا يمكنها ان تكون فقط آلية للاغراض الانسانية وينبغي ان لا تقتصر على الاغذية والادوية.