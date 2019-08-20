اعلن محافظ كرمانشاه ( غرب البلاد)، هوشنك بازوند، عن تظافر الجهود بين ايران والعراق لاعادة فتح منفذ سومار الحدودي مع العراق قريبا.اعلن محافظ كرمانشاه ( غرب البلاد)، هوشنك بازوند، عن تظافر الجهود بين ايران والعراق لاعادة فتح منفذ سومار الحدودي مع العراق قريبا.

وعلى هامش الاجتماع الذي عقد في مقر مدينة قصر شيرين (بمحافظة كرمانشا) لبحث البني التحتية حول اقامة مراسم الاربعين الحسينية (ع)، قال بازوند: انه ونظرا الى دور منفذ سومار الحدودي التنموي لدى محافظتي كرمانشاه الايرانية وديالي العراقية فان العراقيين خاصة المسؤولون في محافظة ديالي يحرصون على اعادة فتح هذا المنفذ واستعادة نشاطاته بصورة رسمية؛ مضيفا ان الجهود جارية حاليا لاعادة فتح (الجزء العراقي من) هذا المنفذ بنهاية الاسبوع المقبل وذلك بتصريح من رئيس الوزراء العراقي.

واضاف: ان اجتماعا عقد اليوم مع محافظ ديالى ورئيس مجلس هذه المحافظة على حدود سومار اذ ان الجانب العراقي قدم اقتراحات بهذا الشان.

وتابع، انه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين نتطلع، ان شاء الله، الى اعادة فتح معبر سومار خلال اسبوع.

وبحسب محافظ كرمانشاه، يتم حاليا تصدير 300 شاحنة من السلع والبضائع الى العراق یومیا عبر منفذ سومار وبالتالي فان العراقيين يسعون جاهدين لعدم اغلاقه؛ مشيرا الى قضية اضفاء طابع رسمي على منفذ سومار حيث جرت المصادقة عليه في مجلس الوزراء الايراني.

وقال: انه على اعتاب حلول شهر محرم الحرام وكذلك الاربعين الحسينية (ع) سيتم توجيه صادرات ايران من السلع والبضائع للعراق التي تمبر عبر المنافذ الحدودية الاخرى، الى منفذ سومار الحدودي الامر الذي يجعل اعادة فتح هذا المنفذ ذات اهمية بالغة للبلدين.