قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية " سيد عباس عراقجي" : ان امريكا اظهرت عبر انسحابها من الاتفاق النووي وايضا المفاوضات مع كوريا الشمالية، بانها ليست طرفا موثوقا به للتفاوض.

جاء ذلك خلال مباحثات مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، امس الاثنين، مع وفد برلماني رفيع من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ضم کلا من نائب رئيس البرلمان ورئيس مجموعة الصداقة النيابية الكورية - الايرانية.

وهنأ عراقجي في هذا اللقاء، بإعادة انتخاب "كيم جونغ اون" رئيسا للجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية؛ واصفا الحظر الاقتصادي بانه اهم وسيلة تستخدمها الولايات المتحدة الامريكية ضد بلدان مستقلة مثل ايران وكوريا الشمالية، لكنها لم تنجح طيلة العقود الماضية في المساس بارادة البلدين.

وتابع : لقد قررت امريكا من جانب، وفي خطوة مثيرة للاستغراب دوليا، ان تفرض الحظر على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يحظى بتاييد دولي كبير، ومن جانب اخر فهي تطلق شعار المفاوضات.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء مع الوفد البرلماني الكوري الشمالي، اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية على استعداد ورغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية في توسيع نطاق التبادل السياسي في شتى المجالات بين البلدين؛ ولاسيما الاعداد لزيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى بيونغ يانغ ردا على زيارة نظيره الكوري الشمالي خلال العام الماضي الى طهران، وايضا زيارة رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى هذا البلد.

من جانبه، اكد اعضاء الوفد البرلماني الكوري الشمالي على ان زيارته الحالية لطهران تشكل فرصة مناسبة في سياق تنمية العلاقات الثنائية؛ مشيدا بانجازات الحكومة والشعب الايرانيين في مواجهة الحظر الامريكي.