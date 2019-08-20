تحدث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة له عن لقاءاته ومحادثاته التي اجراها مع المسؤولين في فنلندا الي امس الاثنين.

وكتب ظريف في تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لقد اجرينا محادثات مثمرة مع الرئيس الراهن للاتحاد الاوروبي ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزير التجارة حول ما ينبغي للاتحاد الاوروبي ان يقوم به للحفاظ على الاتفاق النووي والحفاظ على مصالحه في حرية الملاحة البحرية.

واضاف: كما تبادلنا وجهات النظر مع "مكتب مبادرة ادارة الازمة" حول منتدى الحوار الاقليمي ومعاهدة عدم الاعتداء. السويد هي المحطة القادمة في هذه الجولة.