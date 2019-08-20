وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امس الاثنين الى العاصمة السويدية ستوكهولم قادما من فنلندا.

وكان ظريف قد وصل مساء الاحد الى العاصمة الفنلدنية هلسنكي والتقى امس رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والنخب في هذا البلد.

وسيبحث وزير الخارجية الايراني خلال زيارته للسويد بشان العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والالية المالية "اينستكس".

ومن المقرر ان يتوجه ظريف الى النرويج في ختام زيارته الى الدول الاسكندنافية.