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رقم الخبر: 261459 تاريخ النشر: آب 20, 2019 الوقت: 05:48 الاقسام: سياسة  
ظريف يصل الى العاصمة السويدية ستوكهولم

ظريف يصل الى العاصمة السويدية ستوكهولم

وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امس الاثنين الى العاصمة السويدية ستوكهولم قادما من فنلندا.

وكان ظريف قد وصل مساء الاحد الى العاصمة الفنلدنية هلسنكي والتقى امس رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والنخب في هذا البلد.

وسيبحث وزير الخارجية الايراني خلال زيارته للسويد بشان العلاقات  الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والالية المالية "اينستكس".

ومن المقرر ان يتوجه ظريف الى النرويج في ختام زيارته الى الدول الاسكندنافية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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