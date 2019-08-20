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رقم الخبر: 261456 تاريخ النشر: آب 20, 2019 الوقت: 05:37 الاقسام: سياسة  
لكَ يا عليُّ مودَّتي
قصيدة.. في ذكرى عيد الغدير السعيد

لكَ يا عليُّ مودَّتي

زُر مَظهرَ الحقّ الجلي

واصدحْ بصوتِكَ: يا علي

 

وقلِ السلامُ على الهُدى

وعلى الغديرِ المَنهلِ

 

وعلى أميرِ المؤمنينَ

الكاملِ المستَكمَلِ

 

وعلى النبيِّ مؤمِّراً

إيّاهُ يومَ المحفَلِ

 

صلّى الإلهُ عليهما

فهما ملاذُ السُؤَّلِ

 

لكَ يا عليُّ مودّتي

شمساً تُشعشِعُ مِن عَلِ

 

وتفيضُ ضوءَ تدبُّرٍ

للمستنيرِ بِأنبَلِ

 

ولكُلِّ صاحبِ ذمةٍ

يخشى ضياعَ الموئلِ

 

ويَضُوعُ حُبّاً صادقاً

ويتوقُ عشقاً للولي

 

فإلى الغرَيِّ ومرقدٍ

لأميرِنا المتهلِّلِ

 

اُزجي السلامَ مخلِّداً

عيدَ الإمامِ الأوّلِ

 

وأقولُ ملءَ فمي صَدىً

لكَ يا وصيُّ ويا وليّْ

 

والخافقانِ مُشاهِدي

وجَوانِحي وأنامُلي

 

لكَ بيعةٌ لن تنثني

ابداً ولم تتحوّلِ

 

 

 18 ذو الحجة 1440 الموافق لـ20 آب اغسطس ٢٠١٩

بقلم: حميد حلمي البغدادي / الكاتب والإعلامي  
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