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رقم الخبر: 261454 تاريخ النشر: آب 19, 2019 الوقت: 21:05 الاقسام: سياسة  
ضبط 13 طنا من المخدرات خلال اسبوع في ايران

ضبط 13 طنا من المخدرات خلال اسبوع في ايران

اعلن مساعد امين لجنة مكافحة المخدرات في ايران ناصر اصلاني عن كشف وضبط 13 طنا من انواع المخدرات خلال اسبوع في البلاد.

وقال اصلاني اليوم الاثنين، ان إجمالي المخدرات التي اكتشفت وضبطت خلال الاسبوع الاخير بلغت 13 الفا و130 كيلوغراما منوها الى ان الافيون يشكل الجزء الكبر من المخدرات المضبوطة حيث بلغ  11 الفا و270 كغم وهو مايشكل نسبة 86 بالمئة.

وأضافهذا المسؤول، أن المخدرات الاخرى التي ضبطت شملت 607 كغم من الحشيشة و332 كغم من الكريستال و 112 كغم من الهيروئين و660 كغم من المورفين و838 قرص من اقراص الهلوسة و117 كغم من انواع المخدرات الاخري، تم ضبطها بتنفيذ 687 عملية أمنية .

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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