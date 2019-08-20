اعلن مساعد امين لجنة مكافحة المخدرات في ايران ناصر اصلاني عن كشف وضبط 13 طنا من انواع المخدرات خلال اسبوع في البلاد.

وقال اصلاني اليوم الاثنين، ان إجمالي المخدرات التي اكتشفت وضبطت خلال الاسبوع الاخير بلغت 13 الفا و130 كيلوغراما منوها الى ان الافيون يشكل الجزء الكبر من المخدرات المضبوطة حيث بلغ 11 الفا و270 كغم وهو مايشكل نسبة 86 بالمئة.

وأضافهذا المسؤول، أن المخدرات الاخرى التي ضبطت شملت 607 كغم من الحشيشة و332 كغم من الكريستال و 112 كغم من الهيروئين و660 كغم من المورفين و838 قرص من اقراص الهلوسة و117 كغم من انواع المخدرات الاخري، تم ضبطها بتنفيذ 687 عملية أمنية .