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رقم الخبر: 261453 تاريخ النشر: آب 19, 2019 الوقت: 21:02 الاقسام: سياسة  
ظريف: عليكم التأقلم مع حقيقة الثورة وتاسيس الجمهورية الاسلامية في ايران
مذكرا الامريكان بمؤامرتهم الانقلابية عام 1953 في ايران؛

ظريف: عليكم التأقلم مع حقيقة الثورة وتاسيس الجمهورية الاسلامية في ايران

نشر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تغريدة في حسابه بموقع تويتر اليوم، مشيرا فيها الى الذكرى السنوية لمؤامرة الانقلاب الامريكي – البريطاني في عام 1953 ضد رئيس الوزراء الايراني المنتخب ديمقراطيا "محمد مصدق"؛ ومقدما النصح الى (الاعداء) بقوله : ينبغي عليكم التأقلم مع حقيقة الثورة الاسلامية وتاسيس نظام الجمهورية الاسلامية في ايران.

واضاف : لقد مرّ 66 عاما على الانقلاب الذي حدث بتحريض الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة البريطانية والذي اطاح بالحكومة المنتخبة من قبل الشعب الايراني.  ولفت وزير الخارجية في تغريدته، الى ان الشعب الايراني استطاع في عام 1979 ان يضع حدا لهذه التدخلال؛ "وقد حان الوقت ليتأقلم البعض مع هذه الحقيقة (الثورة الاسلامية وتاسيس نظام الجمهورية الاسلامية في ايران).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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