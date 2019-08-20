مذكرا الامريكان بمؤامرتهم الانقلابية عام 1953 في ايران؛ ظريف: عليكم التأقلم مع حقيقة الثورة وتاسيس الجمهورية الاسلامية في ايران نشر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تغريدة في حسابه بموقع تويتر اليوم، مشيرا فيها الى الذكرى السنوية لمؤامرة الانقلاب الامريكي – البريطاني في عام 1953 ضد رئيس الوزراء الايراني المنتخب ديمقراطيا "محمد مصدق"؛ ومقدما النصح الى (الاعداء) بقوله : ينبغي عليكم التأقلم مع حقيقة الثورة الاسلامية وتاسيس نظام الجمهورية الاسلامية في ايران.