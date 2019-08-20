ازيح اليوم الستار عن النسخ الروسية والفرنسية والاسبانية للموقع الاعلامي الرسمي لقائد لثورة الاسلامية على موقع الانترنت.

ان مراسم ازاحة الستار عن الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية ونشر اثاره باللغات الروسية والفرنسية والاسبانية اقيمت اليوم الاثنين بحضور رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية كمال خرازي ومساعد القسم الدولي للاذاعة والتلفزيون الايراني بيمان جبلي ومساعد سؤون النشر في وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي محمد خدادي.

وصرح مساعد الشؤون الاعلامية لمكتب اية الله السيد علي الخامنئي مهدي فضايلي بأن النسخ الانجليزية والعربية لموقع قائد الثورة الاسلامية قائمة حاليا، نظرا الى الكثافة السكانية وعدد المناطق التي تتحدث باللغات الروسية والفرنسية والاسبانية، فكانت هذه اللغات بالاولية بعد الانجليزية والعربية، وسوف يتم افتتاح نسخ موقع قائد الثورة بكل من اللغات الهندية والتركية والاردية حتى نهاية العام الايراني الجاري (20 مارس).

وذكر ان المواقع التي ازيح الستار عنها اليوم سوف تطور.

ويذكر ان عنوان الموقع الرسمي لقائد الثورة الاسلامية يأتي كالتالي؛ khamenei.ir