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رقم الخبر: 261449 تاريخ النشر: آب 19, 2019 الوقت: 20:45 الاقسام: سياسة  
رسميا .. ايران تستحدث وزارة للسياحة والتراث

رسميا .. ايران تستحدث وزارة للسياحة والتراث

أوعز الرئيس الايراني حسن روحاني للجهات المعنية، باستحداث وزارة للسياحة والتراث الثقافي والصناعات اليدوية.

وأبلغ الرئيس روحاني المقر الرئاسي ومنظمة الدائرة والتوظيف التوظيف رسميا اليوم الاثنين، لادخال قانون تشكيل وزارة السياحة والتراث الثقافي والصناعات اليدوية حيز التنفيذ.

كما أبلغ وزارة النفط ومنظمة الموازنة والتخطيط، قانون دعم تطوير صناعات المصب للنفط ومكثفات الغاز عبر الاستثمارات الشعبية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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