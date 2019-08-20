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رقم الخبر: 261446 تاريخ النشر: آب 19, 2019 الوقت: 19:26 الاقسام: سياسة  
فنلندا: ندعم "اينستكس" للتبادل المالي مع ايران رغم ضغوط اميركا

فنلندا: ندعم "اينستكس" للتبادل المالي مع ايران رغم ضغوط اميركا

اكد وزير خارجية فنلندا بكا هافيستو دعم بلاده، الى جانب الاتحاد الاوروبي، لتشغيل قناة "اينستكس" الخاصة بالتبادل المالي مع ايران رغم ضغوط اميركا على الشركات الاوروبية.

كما أكد هافيستو، في تصريح أدلى به خلال اجتماعه اليوم الاثنين بنظيره الايراني محمد جواد ظريف الذي يزور هلسنكي ضمن جولة اوروبية، على ضرورة الاسراع في تشغيل هذه القناة المالية الخاصة بالتبادل التجاري مع ايران.

من جهته نوه ظريف، خلال اللقاء، الى ضرورة التغيير المعرفي في المنطقة مشيراً الى أن ايران لديها الساحل الأطول المطل على الخليج الفارسي. وأعرب عن جهوزية طهران لارساء الامن في المنطقة وطاقاتها الهائلة في هذا المجال.

وتباحث الوزيران الايراني والفنلندي حول موضوع ناقلة النفط آدريان دريا (غريس 1 سابقا) وأحدث التطورات بشأن الاتفاق النووي وكذلك تشغيل قناة اينستكس والامن في الخليج الفارسي والافكار والمبادرات التي أطلقتها الجمهورية الاسلامية الايرانية حول موضوع الحوار الاقليمي.

ويشار الى أن فنلندا شكلت المحطة الاولى في جولة ظريف الاوروبية التي تشمل السويد والنرويج ايضاً.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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