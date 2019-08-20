وزير خارجية ألمانيا يزور روسيا للتفاوض حول ايران أفاد مراسل "ارنا" في موسكو بان وزير خارجية ألمانيا "هايكو ماس" سيزور روسيا يوم الاربعاء المقبل (21 آب/اغسطس) للتفاوض حول أهم القضايا العالمية، بما في ذلك إيران.