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رقم الخبر: 261445 تاريخ النشر: آب 19, 2019 الوقت: 19:11 الاقسام: سياسة  
وزير خارجية ألمانيا يزور روسيا للتفاوض حول ايران

وزير خارجية ألمانيا يزور روسيا للتفاوض حول ايران

أفاد مراسل "ارنا" في موسكو بان وزير خارجية ألمانيا "هايكو ماس" سيزور روسيا يوم الاربعاء المقبل (21 آب/اغسطس) للتفاوض حول أهم القضايا العالمية، بما في ذلك إيران.

ومن المقرر، أن يعقد "ماس" اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في هذه الزيارة التي تستغرق يومين. وسيبحث الطرفان الالماني والروسي الوضع في أوكرانيا، وسوريا، وإيران، وكذلك موضوع الحدّ من ظاهرة التسلح.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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