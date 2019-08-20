اعلن رئيس جامعة تبريز "ميررضا مجيدي" عن تنمية التعاون العلمي بين هذه الجامعة الايرانية مع 6 جامعات تركية.

واشار مجيدي اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي الى مباحثاته خلال زيارته الاخيرة لتركيا، مع المسؤولين في 6 جامعات فيها تركية في مدينتي ارزروم وطرابزون، وهي ايغدير و اتاتورك ارزروم و كافكاس و ارزروم الصناعية و كارادنيز التقنية و اردهان، حول سبل تنمية التعاون العلمي بين البلدين.

واضاف رئيس جامعة تبريز، انه تم التاكيد خلال هذه اللقاءات على ضرورة تبادل الطلاب والاساتذة و تنفيذ مشاريع علمية مشتركة وايجاد الارضية اللازمة لطلاب البلدين للانتفاع من الامكانيات المتاحة في سياق تطوير العلاقات الثقافية والتعليمية بين الجانبين.

وقال مجيدي : كذلك تم التطرق الى ضرورة اتصال شبكة المختبرات في جامعة تبريز بالمراكز العلمية والجامعية في تركيا.

علما ان جامعة تبريز، تعتبر من المراكز العلمية والاكاديمية البارزة في ايران حيث يدرس فيها اكثر من 24 الف طالب وطالبة ولديها كادر علمي من 800 استاذ، وتربطها علاقات علمية مع كبريات الجامعات في العالم.