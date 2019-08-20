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رقم الخبر: 261443 تاريخ النشر: آب 19, 2019 الوقت: 18:38 الاقسام: سياسة  
رئيس السلطة القضائية يؤكد على المطالبة بتعويض خسائر احتجاز ناقلة النفط

رئيس السلطة القضائية يؤكد على المطالبة بتعويض خسائر احتجاز ناقلة النفط

طالب رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بتعويض عن الخسائر الناجمة عن احتجاز ناقلة النفط الايرانية "آدريان دريا" (غريس 1) من قبل القوة البحرية البريطانية.

واضاف حجة الإسلام ابراهيم رئيسي في اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الاثنين، إن الافراج عن ناقلة النفط "غريس 1" بحكم المحكمة العليا في جبل طارق، كان مثالا لهزيمة العدو في الأيام الأخيرة، ، مؤكدا ان قرار الافراج لن يكفي بل يتوجب اجراء متابعات قانونية للحصول على تعويضات عن الخسائر الناجمة ليكون ذلك عبرة لكل الذين تسول لهم انفسهم العمل خلافا للمعايير الدولية.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق قد اصدرت قرار الافراج عن ناقلة النفط الايرانية "آدريان دريا" بعد ان احتجزتها القوة البحرية البريطانية في مياه جبل بصورة غير قانونية لفترة 45 يوما بذريعة انها تحمل النفط الى سوريا الخاضعة للحظر من قبل الاتحاد الاوروبي.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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