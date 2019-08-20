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رقم الخبر: 261442 تاريخ النشر: آب 19, 2019 الوقت: 18:35 الاقسام: سياسة  
لا أحد يستطيع إيقاف ظريف ودبلوماسية إيران النشطة
مساعد وزير الخارجية:

لا أحد يستطيع إيقاف ظريف ودبلوماسية إيران النشطة

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني، انه لا أحد يستطيع إيقاف ظريف والدبلوماسية الإيرانية النشطة.

وكتب "حسين قريبي" في حسابه على تويتر: لا يمكن لأحد أن يوقف ظريف والدبلوماسية الإيرانية النشطة.  زار  قطر الأسبوع الماضي وكان في الكويت يوم أمس وبدأ حاليا جولة على الدول الاسكندنافية تشمل فنلندا والسويد والنرويج.

وقال قريبي ان ظريف سيزور دول شرق آسيا، الصين واليابان الأسبوع المقبل موضحا انه يجري التخطيط لاجراء زيارات الى دول اخرى.

وكانت وزارة الخزانة الاميركية التي تعتبر غرفة الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني قد فرضت الحظر على وزير الخارجية الايراني في 31 يوليو.

وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو كان قد اعترف بقلقه من تأثير زيارات العمل للوزير ظريف على الراي العام الامريكي والعالمي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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