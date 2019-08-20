سيعقد المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الحضرية مع اتباع نهج حماية الابنية التاريخية في منطقة الاتحاد الاوراسي بمشاركة 10 دول في مدينة تبريز /شمال غرب البلاد.

وقال الامين العلمي للمؤتمر كريم حسين زاده دلير: ان اساتذة وباحثين من اليابان والصين وروسيا وفنلندا وايطاليا وبلغاريا وتركيا وارمينيا سيشاركون في هذا المؤتمر الذي يبدا اعماله غدا الثلاثاء وسيستمر لمدة 10 ايام.

واعتبر دلير الهدف من هذا المؤتمر الدولي احياء طريق الحرير والمدن الواقعة في هذا الطريق.