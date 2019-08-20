  • الثلاثاء ١٨ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الثلاثاء , أغسطس 20, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 261440 تاريخ النشر: آب 19, 2019 الوقت: 18:30 الاقسام: سياسة  
المؤتمر الدولي للتنمية الحضرية لاتحاد اوراسيا سيعقد في طهران

المؤتمر الدولي للتنمية الحضرية لاتحاد اوراسيا سيعقد في طهران

سيعقد المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الحضرية مع اتباع نهج حماية الابنية التاريخية في منطقة الاتحاد الاوراسي بمشاركة 10 دول في مدينة تبريز /شمال غرب البلاد.

وقال الامين العلمي للمؤتمر كريم حسين زاده دلير: ان اساتذة وباحثين من اليابان والصين وروسيا وفنلندا وايطاليا وبلغاريا وتركيا وارمينيا سيشاركون في هذا المؤتمر الذي يبدا اعماله غدا الثلاثاء وسيستمر لمدة 10 ايام.

واعتبر دلير الهدف من  هذا المؤتمر الدولي احياء طريق الحرير والمدن الواقعة في هذا الطريق.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/1867 sec