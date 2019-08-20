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رقم الخبر: 261438 تاريخ النشر: آب 19, 2019 الوقت: 18:27 الاقسام: سياسة  
وزارة الأمن: تفكيك أكبر عصابة لتهريب المخدرات في جنوب البلاد

وزارة الأمن: تفكيك أكبر عصابة لتهريب المخدرات في جنوب البلاد

اعلنت وزارة الامن الايرانية، تفكيك أكبر عصابة عائلية لتهريب المخدرات بمحافظة هرمزكان جنوب البلاد.

وافاد بيان العلاقات العامة بوزارة الامن اليوم الاثنين ان قوى الامن بمحافظة هرمزكان، تمكنت من تفكيك أكبر عصابة عائلية لتهريب المخدرات في البلاد، تتألف من اربعة أشقاء، يقومون بنقل شحنات كبيرة من المخدرات من احدى الدول المجاورة بواسطة قوارب الصيد والقوارب السريعة الى ساحل هرمزكان.

تقوم العصابة بتوزيع جزء كبير من المخدرات داخل البلاد و تهرب جزء منه إلى الخارج، بحيث بلغ حجم مبيعاتها أكثر من 10 الاف مليار ريال، والقيمة الحالية لمقتنياتها تتجاوز 3 الاف مليار ريال.

وخلال هذه العمليات، تمت مصادرة مبالغ كبيرة من النقود والسيارات والمجوهرات من المتهمين، وتم اعتقال العناصر الرئيسية للعصابة وتسليمهم إلى السلطات القضائية.

تفكيك هذه العصابة المسلحة سيحول دون دخول عشرات الأطنان من المخدرات الى البلاد سنويا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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