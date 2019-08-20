اعلن مكتب رئيس جمهورية فنلندا اليوم الاثنين في تغريدة على موقع تويتر ان الاتفاق النووي كان من المواضيع التي تم التطرق اليها خلال لقاء وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف مع رئيس جمهورية فنلندا "ساولي نينيستو".

وجاء في التغريدة: خلال لقاء اليوم بين ظريف و نينيستو تباحث الجانبان حول الاتفاق النووي وامن الملاحة البحرية في الخليج الفارسي وقضايا حقوق الانسان.

والتقى ظريف اليوم الاثنين في هلسنكي بالرئيس الفنلندي وبنظيره «بکا هاویستو» وبحث معهما العلاقات الثنائية.

كما التقى وزير الخارجية اليوم في هلسنكي في مقر اقامته باعضاء منظمة مبادرة إدارة الأزمات الفلندية وبحث معهم القضایا السیاسیة.

ووصل ظريف الى هلسنكي ليلة امس الاحد على رأس وفد سياسي.

وسيتوجه ظريف بعدها الى النرويج في زيارة رسمية.