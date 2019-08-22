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رقم الخبر: 261430 تاريخ النشر: آب 19, 2019 الوقت: 14:27 الاقسام: عربيات  
المعتقلون السياسيون في سجون البحرين يدخلون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

المعتقلون السياسيون في سجون البحرين يدخلون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

أعلنت مصادر حقوقية وإعلامية دخول نحو مئتي معتقل سياسي في سجن جو المركزي إضراباً مفتوحاً عن الطعام تضامناً مع المعتقلين المضربين أيضاً الموجودين في العزل والذين بدأوا إضرابهم منذ 15 أغسطس/ آب الحالي.

وأعلن المعتقلون أن تحركهم هذا يأتي إحتجاجاً على التضييق المشدد والتمييز الذي يعانون منه والظروف القاسية والمعاملة المهينة والحرمان من العلاج وخاصة ضد معتقلي العزل.

وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت عن نمط مروع من الإهمال الطبي يجري في نظام السجون في البحرين، داعية السلطات في سجن جو وسجن النساء في مدينة عيسى وجميع مرافق الاحتجاز الأخرى في البحرين إلى التقيد بالقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في معاملتهم للمحتجزين والسجناء.

وفي تقريرها حول استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018، لفتت المنظمة في الجزء المخصص للبحرين إلى أن الطبيعة العقابية استمرت طاغية على إجراءات السجون البحرينية، حيث تعرض المعتقلون للإذلال وحرموا من الرعاية الطبية، أو جرى التأخر في توفيرها لهم دون مبرر.

 
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مصدر الخبر: اللؤلؤة
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