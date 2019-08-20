لطالما كانت إيران دولة ذات جغرافيا سياسية حساسة وموارد طبيعية هائلة، وبالتالي حاولت بعض الدول الغربية تاريخياً اختراق هذه المنطقة الجيوسياسية من خلال التدخل المباشر وغير المباشر.

إن إنقلاب 1953 مثال على تدخل بعض الدول الغربية في إيران؛ فعلى الرغم من نجاحها في البداية ولكن مع انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، فشلت هذه المحاولات واستعاد الشعب الايراني السيادة الوطنية في بلاده وخطى نحو الاستقلال الكامل.

خلال أعمال الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الايراني التي بدأت في عام 1945، صدر قانون بموجبه لا يسمح للحكومة بالتفاوض مع الأجانب بشأن النفط الخام دون موافقة المجلس.. شكل هذا القانون خطوة أولى نحو إنهاء تسلط الدول الأجنبية وخاصة بريطانيا على احتياطي النفط الايراني.

بريطانيا التي كانت مستاءة من هذا القانون، قدمت شكوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي وإلى مجلس الأمن الدولي؛ ولكن شكواها لم تجدي نفعاً بسبب دفاع رئيس وزراء ايران آنذاك الدكتور مصدق. لذا وضعت واشنطن ولندن الخطط للقيام بثورة للوصول إلى أهدافها بطريقة أخرى.

في الوقت الذي كان يستعد الشعب الايراني لتأميم النفط وإنهاء تسلط الأجانب على منابعه الطبيعية، حدث إنقلاب بتاريخ 19 أغسطس 1953 تحت مسمى عمليات (Operation Ajax) خططت له ونفذته ودعمته مالياً وكالة الاستخبارات البريطانية (اس آي اس) بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الامريكية الـ(سي آي اي).

فقامت لندن وواشنطن وعن طريق هذه الثورة فرض حكومة إستبداية في ايران كي تستطيع السيطرة على منابع النفط، فضلاً عن السيطرة على المنطقة الاستراتيجية والجيوسياسية بمحورية ايران؛ ولكن مع انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، فشلت هذه المحاولات والتدخلات الغربية المباشرة وغير المباشرة في إيران واستعاد الشعب الايراني السيادة الوطنية في بلاده وخطى نحو الاستقلال الكامل.

وتعتبر عملية "أجاكس" ورقة سوداء في السلوك السياسي الأمريكي والبريطاني وتدخلاته تجاه الشعب الايراني الذي لا يمكنه نسيان ذكراها المريرة على مر التاريخ.