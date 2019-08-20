أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية، علي ربيعي، ان السوق والاقتصاد تخطا مرحلة الهشاشة ويتجهان نحو التوزان في السنة المالية الجارية والقادمة (حتى 20 مارس/ آذار 2021)، وأن مختلف المؤشرات الاقتصادية قد تحسنت.

واعتبر ربيعي، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، ان الضعوطات الاميركية التي مورست ضد ايران، يجعل حتى الدول المستقرة اقتصادية وذات نمو عال، في مواجهة تغيرات اقتصادية. وأضاف: ان بعض الدول تواجه أحداثاً وأسواقها تضطرب بمجرد تغريدتين على (تويتر).

وبيّن ربيعي ان مؤشرات استقرار السوق وسعر الصرف والبورصة ونمو التجارة الخارجية والانتاج بجانب تقدم الصادرات على الوردات وانخفاض اعتماد الموازنة على النفط، جميعاً علائم جيدة ومشهودة حالياً في ايران.