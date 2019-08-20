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رقم الخبر: 261424 تاريخ النشر: آب 19, 2019 الوقت: 13:12 الاقسام: سياحة  
إرتفاع عدد السياح الأجانب الوافدين إلى إيران

إرتفاع عدد السياح الأجانب الوافدين إلى إيران

أعلن مساعد الرئيس الايراني، علي أصغر مونسان، ان عدد السياح الأجانب الوافدين الى البلاد شهد نمواً بنسبة 40 بالمئة خلال الاشهر الاربعة الماضية.

وقال مونسان، في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الاثنين: إنه في العام الماضي (الايراني بدأ في 21 آذار/ مارس) وفد الى البلاد 7 ملايين و 800 ألف سائح، كما إن نسبة السياح الأجانب الوافدين شهد ارتفاعاً بنسبة 40 بالمئة.

وأضاف: إن العديد من محافظات البلاد ومنها المحافظة المركزية (وسط ايران) تضم تاريخاً عريقاً وآثاراً متميزة وهو ما يتطلب الاهتمام بقطاع صناعة السياحة في البلاد.

 
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