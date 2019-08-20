خرجت بالعاصمة صنعاء صباح اليوم الاثنين ثلاث مسيرات جماهيرية كبرى إحياء لذكرى يوم ولاية أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام).

واكتظت ساحات، التحرير، وغرب حديقة الثورة، وساحة السبعين الترابية بمئات الآلاف المحتفين بالمناسبة، حاملين أعلام الحرية وشعارات المناسبة واللافتات المنددة بالسياسية الأمريكية في المنطقة.

وألقيت خلال الفعاليات، التي بدأت بآيات من الذكر الحكيم، كلمات وقصائد شعرية أشارت إلى فضل الإمام عليّ (عليه السلام) وأخلاقه النبوية، وآل البيت تضحياتهم في سبيل دين الله، وإبقائه حياً في الأمة.

وألقى أمين العاصمة حمود عباد كلمة ترحيبية، بارك فيها للأمة الإسلامية للشعب اليمني ولقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وللقيادة السياسية بعيد الولاية.

وأشار إلى أن اليمانيين كانوا حول رسول الله حين أعلن ولاية الإمام علي، وهم اليوم يقفون مع الحق مع علمهم وقائدهم حفيد المصطفى السيد عبدالملك بن بدرالدين الحوثي.

كما أشار إلى تضحيات آل البيت (عليهم السلام) الذين قدموا أنفسهم وأموالهم فداء لهذا الدين، مؤكداً: أننا نحن اليمانيون نبذل أنفسنا وأرواحنا دفاعاً عن هذا الدين.

وألقى الشاعر يحيى العُطيف قصيدة شعرية تحدث فيها عن فضائل الإمام علي (عليه السلام)، وأنه حامل لواء الحق حامل راية لواء المؤمنين.

وقدم مجموعة من أشبال المسيرة القرآنية مجموعة من أقوال الإمام (عليه السلام)، كما قدمت فرقة الشهيد القائد أنشودة شدت بحب الإمام علي (عليه السلام).