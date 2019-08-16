شارك أهالي قطاع غزة، أمس في جمعة، "الشباب الفلسطيني" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس من العام الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "الشباب الفلسطيني" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعومة، للوصول لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وفي ذات السياق، قال مصدر في قيادة مسيرات العودة: إن "مسيرات العودة في أسبوعها الـ 70 تحمل رسالة دعم وإسناد للأسرى الأبطال ومهما بلغت التحديات، فإننا لن نتخلى عنهم ولن نخذلهم".

وحذّرت فصائل فلسطينية الاحتلال من مواصلة إجرامه ومخططاته التهويدية التي تستهدف المسجد الأقصى ومدينة القدس والتي يتحمل وحده نتائجها، وطالبت بتفعيل المقاومة المسلحة المنظمة على الأرض ضد جنود الاحتلال والمستوطنين والمستوطنات.

* "حماس"

وفي هذا السياق، قالت حركة "حماس": إن باحات المسجد الأقصى وأحياء مدينة القدس تشهد غضبا فلسطينيا متصاعدا ناجما عن الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية المنظمة والمتكررة التي تستهدف مقدساتنا وأهلنا بأبشع الأساليب، ما سيؤدي إلى مزيد من العمليات التي تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه بكل طرق المقاومة المشروعة.

* "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"

بدورها، أكدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن الوفاء لروح شهداء القدس باتخاذ مواقف وأفعال ترتقي إلى حجم هذه التضحيات، التي وجهت رسائل قوية للجميع بأن طريق المقاومة هو الأنجع في التصدي للجرائم الصهيونية ضد مدينة القدس والأقصى والمقدسات.

ودعت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني إلى تحويل الجمعة إلى يوم للإشتباك المفتوح مع الاحتلال نصرةّ للقدس والأقصى ووفاءً لدماء شهداء القدس.

وطالبت الجبهة قوى المقاومة بالاستجابة لدماء الشهداء ونداء القدس عبر تفعيل المقاومة المسلحة المنظمة على الأرض ضد جنود الاحتلال والمستوطنين والمستوطنات.

هذا واقتحم 96 مستوطنًا، باحات المسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري ارئيل.

وأفاد شهود عيان أن سدنة المسجد الأقصى وحراسه إنتشروا في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية.

وأضاف الشهود: إن إقتحامات المستوطنين المتكررة ترافقها حماية وحراسة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الشبان في أحياء مختلفة بالقدس المحتلة.

هذا وذكر شهود عيان ان قوات الاحتلال إقتحمت منازل في أحياء القدس، واعتقلت شبان مقدسيين عرف منهم:

أحمد الشاويش، عرين الزعانين، عوض السلايمة، وأمين سر حركة فتح بقرية العيسوية ياسر درويش.

في السياق، إعتقلت قوات الاحتلال بعد منتصف ليلة أمس ثلاثة شبان من قرية العيسوية، بعد مداهمة منازلهم.

وأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة، قذائفها تجاه مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، لم تسفر تلك الاعتداءات عن وقوع إصابات، وفق المصادر.

وتنفذ قوات الاحتلال إعتداءات وملاحقة مستمرة للصيادين قبالة غزة، رغم عملهم ضمن نطاق الصيد المسموح به، والذي يتراوح بين 6-15 ميلا بحريا.

هذا وأدانت العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي بشدة قرار حكومة الاحتلال الصهيوني منع النائبتين في الكونغرس الأميركي رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول فلسطين.

وقالت في بيان لها: إن هذا القرار المعيب واللاأخلاقي من قبل حكومة اليمين الصهيوني المتطرف يعد صفعة للشعب الامريكي ويؤكد على عدم إحترام الكيان الصهيوني للشعوب وممثليهم المنتخبين، كما انه يعتبر خروجا على جميع القواعد والأعراف الدبلوماسية، واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في التواصل مع بقية العالم".

وأكدت على إن الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، لا يحق لها منع دخول عضوتي الكونغرس طليب وعمر، اللتين أرادتا التواصل مع الشعب الفلسطيني ورؤية حقيقة ما يجري على الأرض ومعرفة طبيعة الاحتلال وممارساته، مشددة في هذا السياق على حقهما وواجبهما كممثلتين للشعب الأمريكي أن يطلّعا على السياسات والإجراءات الأمريكية التي تؤثر على فلسطين و(إسرائيل) ودول العالم أجمع.

الى ذلك كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة، صباح الجمعة، أنه من المتوقع أن يقدم حاييم كاتس وزير الرفاه الاجتماعي الصهيوني اليوم إستقالته من منصبه الى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت الإذاعة أن ذلك يأتي "على خلفية قرار المستشار القانوني للحكومة افيحاي ماندلبليت المصادقة على تقديم لائحة اتهام بحق كاتس، تنسب إليه الاحتيال وخيانة الأمانة".

وبحسب الإذاعة، فقد سُلمت لائحة الاتهام إلى رئيس "الكنيست" يولي ادلشتاين والوزير نفسه، ليحدد الأخير ما إذا كان معنيا بأن يوفر له المجلس التشريعي حصانة من تجريمه أم لا.

وقد أفاد مراسل موقع "العهد" الإخباري في فلسطين المحتلة أن وزير داخلية العدو صادق على دخول عضوتي "الكونغرس" رشيدة طليب وإلهان عُمر الأراضي المحتلة، بعد رفض إدخالهما يوم الخميس.