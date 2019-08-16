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رقم الخبر: 261206 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 16:41 الاقسام: دوليات  
الهند ترفع القيود المفروضة على تحركات المواطنين في كشمير

الهند ترفع القيود المفروضة على تحركات المواطنين في كشمير

أعلنت الحكومة الاتحادية في الهند، اليوم الجمعة، أنها سترفع القيود المفروضة على تحركات المواطنين ووسائل التواصل في كشمير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتنظر المحكمة العليا الهندية، في عريضة مقدمة من رئيس تحرير صحيفة، تطالب بعودة خدمات الهاتف والإنترنت التي تم قطعها خلال الشهر الجاري بهدف منع الاحتجاجات، وذلك قبل أن تلغي الحكومة الوضع الخاص بكشمير.

وقال محامي الحكومة توشار ميهتا، إن القيود سترفع "في غضون الأيام القليلة المقبلة".

ومنذ أن أصدرت حكومة الهند مرسوما تنفيذيا مفاجئا في 5 أغسطس الجاري، يقضي بإلغاء الوضع الخاص لكشمير، يشهد القسم الهندي من المنطقة إغلاقا وتعزيزات أمنية هندية بآلاف الجنود، خصوصا في مدينة سريناغار، أكبر مدن الإقليم، مع فرض حظر تجوال في المنطقة وقطع خطوط الهاتف والإنترنت.

وكانت باكستان ردت على قرار الهند بطرد سفيرها من إسلام آباد، وأوقفت التجارة الثنائية بين البلدين، وعلقت خدمات النقل عبر الحدود.

 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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