مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بانفجار بمسجد في "كويتا" الباكستانية وسط تزايد حدة التوتر بين اسلام آباد ونيودلهي لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، إثر وقوع انفجار أمس الجمعة، في أحد المساجد بمنطقة "كجلاك" في مدينة "كويتا" الباكستانية.