|عاجل :
|للمزید
|رقم الخبر: 261205
|تاريخ النشر: آب 16, 2019
|الوقت: 16:38
|الاقسام: دوليات
|
مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بانفجار بمسجد في "كويتا" الباكستانية
وسط تزايد حدة التوتر بين اسلام آباد ونيودلهي لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، إثر وقوع انفجار أمس الجمعة، في أحد المساجد بمنطقة "كجلاك" في مدينة "كويتا" الباكستانية.
ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن الشرطة قولها إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار، غير أنها لم تورد المزيد من التفاصيل حول ملابسات الانفجار.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر