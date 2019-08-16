*انتحاري "مرتبك" يفجر عربته المفخخة قبل بلوغ هدفها *مسلحو" قسد" ينسحبون من نقاطهم اثر خلافات مع مسؤوليهم

تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الخميس، لهدف معاد قادم من شمال لبنان وقامت بتدميره قبل الوصول لهدفه.

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بسماع دوي انفجارات عنيفة في محيط مدينة حمص وسط سوريا.

وأضاف المراسل، أن "صواريخ الدفاع الجوي في الجيش السوري تتصدى لأجسام معادية في ريف حمص".

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري، إنه "في تمام الساعة 11:06 بالتوقيت المحلي من ليلة الخميس، كشفت الدفاعات الجوية هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف غربي حمص".

وأوضحت، "على الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه".

يذكر أنه مع انطلاق عمليات الجيش السوري على جبهات الشمال خلال الشهر الجاري كثفت" إسرائيل" من تحرشاتها على الجبهة الجنوبية ويرجح أن ذلك بهدف مشاغلة الجيش السوري والتخفيف من تقدمه في مواجهة التنظيمات التكفيرية شمالا.

من جهة اخرى تمكنت وحدات من الجيش السوري من إحباط محاولة هجوم بدأها مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على محور تل ترعي-سكيك جنوب شرقي إدلب.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر ميداني أن "المجموعات الإرهابية المسلحة بدأت الهجوم بإرسال عربة مفخخة يقودها انتحاري بهدف فتح ثغرة في مواقع الجيش، لافتا إلى أن الجنود السوريين تعاملوا مع العربة بعدة وسائط نارية، ما أدخل الإرهابي الانتحاري في حالة من الارتباك بدت واضحة من خلال قيادته للعربة بطريقة غريبة ومترددة قد تكون بسبب الخبرة القليلة بالقيادة، قبل أن يقدم الانتحاري على تفجير نفسه بالعربة قبل بلوغها هدفها.

ولم يستبعد المصدر أن تكون الجماعات المسلحة في الخلف، أقدمت على تفجير العربة عن بعد بعد تيقنها من فشل الانتحاري في الوصول إلى موقع الجيش السوري المستهدف، مع كثافة النيران التي كانت تستهدف العربة.

وأضاف المصدر أنه "بالتزامن مع ذلك نفذ الطيران الحربي عدة غارات مستهدفا مواقع المسلحين في اللطامنة وكفرزيتا وكفرنبل والتمانعة وتل ترعي وخان شيخون بين ريفي حماة وإدلب ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المسلحين وتدمير عدة آليات كانت بحوزتهم."

وكانت وحدات الجيش السوري، قد دمرت بصاروخ موجه الثلاثاء الماضي على المحور نفسه، عربة مفخخة أرسلها تنظيم "جبهة النصرة" يقودها انتحاري كان يسعى لتفجيرها في إحدى نقاط الجيش تمهيداً لهجوم معاكس لاستعادة بلدة سكيك المحررة، حيث تم رصد تحركات أرتال للإرهابيين على محور بلدة ترعي، تشير إلى استعداد الجماعات المسلحة لشن هجوم معاكس على مواقع الجيش في بلدة سكيك المحررة، إلا أن تدمير العربة المفخخة أحبط الهجوم في لحظاته الأولى.

إلى ذلك، تمكنت وحدات الاقتحام في الجيش السوري في العاشر من الشهر الجاري من السيطرة على بلدة وتل سكيك في ريف إدلب الجنوبي، بعد معارك واشتباكات عنيفة قتل فيها العديد من مقاتلي التنظيمات المسلحة.

واعتمدت معظم التنظيمات الإرهابية المسلحة خلال السنوات السابقة تكتيكا هجوميا لم يتغير خلال سيطرتها على مناطق مختلفة من سوريا، وخاصة في ريف حماة الشمالي وعلى جبهات محافظة إدلب، من خلال محاولة فتح ثغرات بمواقع الجيش السوري باستخدام العربات المفخخة التي يقودها انتحاريون من جنسيات أجنبية "صينية وتركية وشيشانية وبيلاروس ومالديف وغيرها.."، تمهيداً لشن الهجمات المعاكسة أو الهجمات التي تسعى من خلالها لانتزاع السيطرة على مواقع جديدة، الأمر الذي مكن الجيش السوري من إحباط معظم هذه الهجمات وقمعها قبل انطلاقها محولا إياها إلى هجمات انتحارية مجانية.

هذا ويواصل الجيش السوري استعادة السيطرة على المزيد من القرى في ريف إدلب الجنوبي مع استمرار المعارك مع مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

واستعادت وحدات من الجيش السوري الجمعة السيطرة على بلدتي مدايا وتل الأرجحي في ريف إدلب الجنوبي، وأشارت "سبوتنيك" نقلا عن قائد ميداني إلى أن "المساحة الكلية للأراضي المحررة بلغت حوالي سبعة كيلومترات مربعة" هناك.

ولفتت إلى أنه سبق تحرير القرى معارك شرسة مع مقاتلي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، ما أسفر عن تصفية العديد منهم كما تم الاستيلاء على كمية كبيرة من المعدات العسكرية لديهم.

ويقترب الجيش السوري من مدينة خان شيخون الاستراتيجية، وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" الخميس، إن القوات السورية انتزعت قرى كفر عين، وخربة مرشد، والمنطار وتل عاس بريف إدلب، من مسلحي "النصرة" بعد القضاء على آخر تجمعاتهم والمجموعات التي تتبع لهم هناك.

ووفقا لوكالة أنباء "فرانس برس" نقلا عن نشطاء، فإن القوات السورية تتقدم ميدانيا منذ عدة أيام، وباتت على مسافة أقل من ثلاثة كيلومترات من خان شيخون من الجهة الشمالية الغربية.

وتكمن أهمية هذه المدينة استراتيجيا في موقعها على طريق سريع رئيس يمر بإدلب ويربط دمشق وحلب.

بموازاة ذلك نقل مصدر محلي عن تنسيقيات المسلحين قولها إن خلافاً حاداً نشب بين مسلحي "قسد" العرب المنحدرين من مدينة الحسكة ومسؤوليهم في محطة مياه بلدة الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي والتي تعتبر مقراً لـ "قسد".

وأضافت التنسيقيات، أن الخلاف جاء على خلفية رفض المسؤولين منحهم إجازات للذهاب الى بلداتهم بعد ورود أنباء عن قيام مسلَّحين تابعين لـ "الوحدات الكردية" بالاعتداء على أقربائهم في الحسكة، حيث قام المسلَّحون بالانسحاب من نقاطهم المتواجدة على ضفة نهر الفرات مع عتادهم.

*سقوط طائرة حربية سورية في ريف إدلب الجنوبي

من جانب آخر أعلن مصدر عسكري سوري، مساء الأربعاء، سقوط طائرة حربية بعد إصابتها بصاروخ أطلقه التكفيريون في ريف إدلب الجنوبي شمال البلاد.

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر قوله: "تعرضت إحدى طائراتنا الحربية التي كانت مكلفة بمهمة تدمير مقرات جبهة النصرة في منطقة “التمانعة” إلى إصابة بصاروخ مضاد للطيران أطلقته التنظيمات الإرهابية المنتشرة في تلك المنطقة ما أدى إلى إسقاط الطائرة”.

ولفت المصدر الى أن مصير الطيار “لا يزال مجهولا”.

وتتلقى التنظيمات التكفيرية دعما بالمال والسلاح من النظام التركي ومن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى حيث تلقت مؤخرا المزيد من الأسلحة الحديثة المضادة للطيران وصواريخ متطورة مضادة للدروع.

*شنار: أردوغان يدعم التنظيمات الإرهابية في سورية خدمة لـ" إسرائيل"

من جهته حمل نائب رئيس الوزراء التركي وزير المالية السابق عبد اللطيف شنار رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية وجود التنظيمات الإرهابية في سورية مؤكدا أن هذا النظام قدم كل أنواع الدعم لهذه التنظيمات بهدف تدمير سورية خدمة لـ “إسرائيل”.

وفي حديث اليوم لقناة بيزم التلفزيونية التركية قال شنار: “أردوغان يهدد ويتوعد" إسرائيل" ولكنه ليس جادا في ذلك وكل ما يقوله في هذا الموضوع إنما هو للاستهلاك الداخلي لأنه لم ولن يفعل أي شيئ ضدها”.

وأثبتت الأحداث والوقائع على مدى السنوات الماضية تورط نظام أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية في دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية إضافة إلى جعل تركيا ممرا لعبور آلاف الإرهابيين القادمين من مختلف دول العالم إلى الأراضي السورية.

وشدد شنار على أن الاتفاق الذى أعلنه الاحتلالان الأمريكي والتركي حول إنشاء ما تسمى “المنطقة الآمنة” شمال سورية يخدم “إسرائيل”.

وأعربت سورية عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق مؤكدة أنه يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة أراضيها وانتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.