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رقم الخبر: 261199 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 16:17 الاقسام: عربيات  
الحكومة الجزائرية: تنظيم الانتخابات الرئاسية هو الحل الوحيد للأزمة

الحكومة الجزائرية: تنظيم الانتخابات الرئاسية هو الحل الوحيد للأزمة

قال وزير الاتصال الجزائري الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي إن الحل الوحيد الذي من شأنه وضع حد للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت.

وأوضح رابحي في تصريح صحفي أن الشعب الجزائري على قناعة أيضا بأن الحل للمشاكل التي تواجهها البلاد في هذه الفترة الحساسة يكمن في تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت بعد حوار شامل وجاد وبناء.

وأكد أن مؤسسات الجزائر تقوم بتأدية واجباتها بكل التزام وصدق ما يمكن من التكفل بانشغالات المواطن سواء في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر أن هناك جهودا تبذلها الحكومة الجزائرية رغم الصعوبات التي يواجهها بعض الوزراء في الميدان من أجل التحضير للدخول الاجتماعي في جو من الهدوء والطمأنينة، وفقا لوكالة "كونا".

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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