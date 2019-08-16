نقل موقع إخباري سوداني، الخميس، عن مصدر وصفه بـ"المطلع" أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اعتذر عن عدم المشاركة في مراسم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية.

وبحسب ما ذكره موقع "الأحداث نيوز" السوداني، لم يفصح المصدر عن أسباب اعتذار السيسي، فيما كشف عن إرسال المملكة العربية السعودية وزير الدولة بالخارجية، عادل الجبير لتمثيلها.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بالأحرف الأولى وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن يوقع الطرفان، في 17 أغسطس/ آب الجاري، بشكل نهائي اتفاق الإعلان "السياسي والدستوري" للمرحلة الانتقالية.

من جهة اخرى أعلنت وزارة الصحة السودانية مصرع 46 شخصاً خلال أسبوعين جراء السيول والفيضانات التي ضربت البلاد بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن الوزارة قولها إن “16 ولاية من أصل 18 تأثرت بالأمطار والفيضانات والسيول” مشيرة إلى أن آلاف البيوت والمنازل تضررت في مختلف أنحاء البلاد.

من جهته قال وكيل وزارة الصحة المكلف سليمان عبد الجبار إن 46 شخصا لقوا مصرعهم في كل أنحاء السودان بينهم من انهار عليه المنزل فيما وقع البعض في حفر وجرفت السيول البعض الآخر.

وتسببت الأمطار كذلك بنفوق نحو ألف و606 من الحيوانات وبتضرر 127 مرفقا عاما بينها مساجد ومدارس ومراكز صحية ومؤسسات عامة.

وتشهد معظم الولايات السودانية منذ مطلع أغسطس الجاري أمطارا وسيولا غزيرة أدت إلى انهيار منازل وقطع الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بجنوب البلاد.