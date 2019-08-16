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رقم الخبر: 261187 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 15:21 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
العلماء يكتشفون طريقة جديدة لمنع الوفاة بسبب السرطان

العلماء يكتشفون طريقة جديدة لمنع الوفاة بسبب السرطان

اكتشف علماء جامعة تكساس في دالاس الأمريكية، أن تحديد مستوى الغلوكوز في الدم يمكن أن يكبح تطور بعض أنواع السرطان.

ويفيد موقع MedicalXpres، بأنه خلال التجارب المخبرية التي أجراها علماء الجامعة، تم تحويل الفئران المخبرية المصابة بسرطان الرئة إلى حمية غذائية منخفضة الكربوهيدرات، وغنية بالدهون ونسبة بروتينات متوسطة. كما حقنت الفئران بمستحضر يخفض مستوى السكر في الدم.

اتضح من نتائج هذه التجارب أن هذا كبح نمو الخلايا السرطانية الظهارية، مع بقاء حجم الأورام دون تغيير.

وقد درس الباحثون مستوى الغلوكوز لدى 192 مريضا مصابين بسرطان الخلايا الظهارية في الرئتين والمريء، وكذلك 120 مريضا مصابين بورم رئوي. وظهر من نتائج هذه العملية وجود علاقة متبادلة بين ارتفاع مستوى السكر في الدم وطول فترة بقائهم أحياء.

ووفقا للباحثين، يعتبر التحكم بمستوى الغلوكوز، طريقة جديدة لمنع نمو خلايا الأورام الخبيثة، وهذا يختلف عن تدميرها مباشرة. حيث تسمح هذه الطريقة الجديدة في تحويل السرطان إلى مرض مزمن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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