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رقم الخبر: 261185 تاريخ النشر: آب 16, 2019 الوقت: 14:25 الاقسام: ثقافة وفن  
الإيراني محمد فهيمي حكما في مهرجان إيطالي

الإيراني محمد فهيمي حكما في مهرجان إيطالي

اختير الايراني محمد فهيمي بعنوان أحد هيئة المحكمين في الدورة الـ16 لمهرجان «سديتشي كورتو» السينمائي بإيطاليا.

وسيستضيف هذا المهرجان الذي يعد سوقاً واعدة للأفلام القصيرة الأوروبية الحكم الإيراني بدورته هذه.

كما وشارك فهيمي مؤخراً بعنوان أحد هيئة الاختيار والبرمجة بالدورة الـ14 من مهرجان «شو مي شورتز» السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في نيوزيلندا، إلى جانب تحكيمه بالدورة الـ59 لمهرجان كراكوف السينمائي في بولندا.

وتقام الدورة الـ16 لمهرجان «سديتشي كورتو» السينمائي الإيطالي في الفترة 4 حتى 13 من أكتوبر القادم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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