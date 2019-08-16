اختير الايراني محمد فهيمي بعنوان أحد هيئة المحكمين في الدورة الـ16 لمهرجان «سديتشي كورتو» السينمائي بإيطاليا.

وسيستضيف هذا المهرجان الذي يعد سوقاً واعدة للأفلام القصيرة الأوروبية الحكم الإيراني بدورته هذه.

كما وشارك فهيمي مؤخراً بعنوان أحد هيئة الاختيار والبرمجة بالدورة الـ14 من مهرجان «شو مي شورتز» السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في نيوزيلندا، إلى جانب تحكيمه بالدورة الـ59 لمهرجان كراكوف السينمائي في بولندا.

وتقام الدورة الـ16 لمهرجان «سديتشي كورتو» السينمائي الإيطالي في الفترة 4 حتى 13 من أكتوبر القادم.