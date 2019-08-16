تستضيف مدينة اصفهان التاريخية السياحية وسط إيران مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي الثاني والثلاثين برئاسة علي رضا تابش حيث تعرض أفلام خاصة للسينما الأطفال في القسمين «أفلام تم ترميمها" و"أفلام النوستالجيا"، اعتبارا من التاسع عشر حتى السادس والعشرين من أغسطس / أب الجاري.

وتعرض في «مجمع الفن السينمائي» و«مجمع جهارباغ السينمائي» و«اصفهان سيتي سنتر» على الجمهور المشاركين في هذه التظاهرة الفنية إثني عشر فيلما في جانر سينما الأطفال تم ترميم سبع نسخ منها وخمس منها تصنف ضمن أفلام خالدة لها النوستالجيا تذكرنا بشخصيات وأحداث وانطباعات في الماضي.

وأسماء الأفلام التي تم ترميمها تشمل: «هارمونيكا» (ساز دهنی) للمخرج أمير نادري و«أين بيت الصديق» (خانه دوست كجاست) للمخرج عباس كيا رستمي و«الحاجة» (نياز) للمخرج علي رضا داود نجاد و«قصص الشاهنامة» (داستان‌هاي شاهنامه) للمخرج علي أكبر صادقي و«مدينة الفئران» (شهر موش ها) للمخرجة مرضية برومند و«سارق الدمى» (دزد عروسك ها) للمخرج محمد رضا هنرمند و«باتال وأمنياته الصغيرة» (باتال وآرزوهاي كوجك) للمخرج مسعود كرامتي.

وأسماء أعمال تعرض في قسم أفلام النوستالجيا هي كما يلي: «كان ما كان» (یكی بود یكي نبود) للمخرج ايرج طهماسب، و«أخوات غريبة» (خواهران غریب) للمخرج كيومرث بوراحمد، «ذوالقبعة الحمراء» (كلاه قرمزي) للمخرج ایرج طهماسب، و«القط المطرب» (کربه آوازه خوان) للمخرج كامبوزيا برتوي و«مدينة الفئران» (شهر موش ها) للمخرجة مرضية برومند.