تشهد محافظة خوزستان جنوب غربي إيران هذه الأيام انطلاق موسم جني الرطب بأنواعه المختلفة التي تصل إلى مئة نوع، حيث يعد هذا الموسم موسم خير وعمل لأهالي المحافظة.

بأنواعه المختلفة التي تصل إلى مئة نوع

وجاء موسم الرطب هذا العام مفتاح خير لموسم جديد للتمور، تكون فيه شجرة النخيل سخية في عطائها ومباركة في إنتاجها.

وتشهد محافظة خوزستان الغنية بأشجار التمور هذه الأيام موسم جني وجمع ثمار الرطب من نخيل المزارع المتوفرة بكمية وفيرة، والتي اشتهرت بجودة منتجاتها وكثرة أصنافها.

حيث يعتمد سكان المحافظة على موسم التمور للحصول على منتج وفير لأصناف متعددة تصل لأكثر من 100 صنف.

وتمثل شجرة النخيل رمزاً لثقافة وتاريخ المجتمع في جنوب إيران، وتمثل مصدر فخر واعتزاز للموروث التاريخي، الذي يتميز ويتمتع به الجنوب الإيراني دون غيره، باهتمام بالغ بتشجيع المزارعين وتحفيزهم على التوسع في زراعة الأصناف الجديدة من التمور، لما تحمله شجرة النخيل المباركة من أهمية علاجية وغذائية وصحية واقتصادية.

ويعد موسم جني الرطب موسم خير وعمل لأهالي خوزستان، فالرطب يعتبر فاكهة الصيف المميزة هناك، بما تحمله هذه الفاكهة من تنوع وتعدد في الأشكال والمذاق والقيمة الغذائية والاجتماعية.